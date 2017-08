(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 AGO - Il presidente palestinese Abu Mazen ha ricevuto una telefonata dal capo dello stato israeliano Reuven Rivlin per gli auguri in occasione della festa Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio che comincia domani. Lo riporta l'agenzia ufficiale palestinese Wafa secondo cui Abu Mazen ha espresso "il suo desiderio che i popoli palestinese e israeliano vivano in sicurezza e pace". (ANSAmed).