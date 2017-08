Vaccini: docenti Uniba a Emiliano,affermiamo loro importanza

(ANSA) - BARI, 31 AGO - Dopo le polemiche sorte intorno all' annuncio della Regione Puglia di assistere nei ricorsi i genitori contrari all'obbligo vaccinale, alcuni docenti e ricercatori dell'Università di Bari e di altri Enti di ricerca locali hanno scritto una lettera aperta al governatore Michele Emiliano, chiedendo "un impegno forte e concreto per creare un' alleanza virtuosa tra comunità scientifica e istituzioni per contrastare con maggiore determinazione tutte le situazioni che tendono a minare il ruolo dei vaccini, affermando senza 'altre verità' che questi rappresentano uno strumento insostituibile della prevenzione individuale e della salute pubblica". La lettera è firmata per ora da 22 studiosi tra i quali anche il prorettore Università di Bari, Angelo Vacca, che è anche presidente onorario della società Italiana di Immunologia, Immunologia clinica e Allergologia.