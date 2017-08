Incidenti montagna: morto uno dei tre spagnoli sul Cervino

(ANSA) - AOSTA, 31 AGO - E' morto uno dei tre alpinisti spagnoli bloccati sul Cervino. Lo hanno riferito in una telefonata al Soccorso alpino valdostano i suoi due compagni di scalata, che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo il rifugio Capanna Carrel (3.830 metri). Da mercoledì pomeriggio il contatto tra i tre e la Centrale unica del soccorso si era interrotto. Erano bloccati a quota 4.400 metri sulla scala Jordan, lungo la via normale italiana alla vetta. I soccorritori li recupereranno quando le condizioni lo permetteranno. A causa del maltempo, infatti, l'elicottero non può raggiungerli. La cordata, impegnata nella discesa dalla vetta, aveva chiesto aiuto probabilmente per un problema dovuto al danneggiamento della corda. Mercoledì, fino al tramonto, il Soccorso alpino valdostano e quello elvetico avevano atteso invano una schiarita che consentisse l'avvicinamento in elicottero.(ANSA).