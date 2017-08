Genova: via dedicata a Quattrocchi, opposizione lascia aula

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Il ricordo di Fabrizio Quattrocchi ha fatto saltare per mancanza del numero legale oggi pomeriggio a Palazzo Tursi la prima seduta del Consiglio comunale di Genova dopo la pausa estiva. L'opposizione è uscita dall'aula mentre si stava discutendo una mozione presentata da Fratelli d'Italia per intitolare una strada o una piazza alla guardia di sicurezza privata italiana rapita e uccisa in Iraq nel 2004. Il capogruppo della Lista Chiamami Genova Paolo Putti, ex M5S, ha chiesto la verifica del numero legale: Pd, M5S e Lista Crivello hanno abbandonato l'aula e i 17 consiglieri presenti della maggioranza più lo stesso Putti non sono bastati a raggiungere la soglia minima di 21 consiglieri indispensabile a proseguire i lavori dell'assemblea. Assente giustificato il sindaco Marco Bucci ''in missione'', ma numerosi i banchi vuoti nella fila della maggioranza. "Quattrocchi fu vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l'Italia e con eccezionale coraggio ed esemplare amor di patria ha affrontato la barbara esecuzione tenendo alto il prestigio e l'onore del suo paese, sarebbe doveroso dedicargli un ricordo nella nostra città", ha sottolineato il capogruppo FdI-An Alberto Campanella. Prima di abbandonare l'aula il consigliere del Pd Stefano Bernini aveva chiesto di modificare la mozione intitolando una strada o una piazza genovese "a tutte le vittime del terrorismo, non solo a Fabrizio Quattrocchi, visto che era in Iraq per una società privata, non per l'esercito italiano".(ANSA).