Migranti: ospiti Sprar non vedenti realizzano cd

(ANSA) - MARTINA FRANCA (TARANTO), 31 AGO - Nathaniel, non vedente di 27 anni proveniente dalla Liberia, di religione cristiana e Ahmad rifugiato politico non vedente di 42 anni proveniente da Aleppo (Siria) abile percussionista, di religione musulmana: sono due ospiti dello Sprar di Martina Franca accomunati dalla passione per la musica ed il canto ma anche da una storia di sofferenza legata al loro status. Saranno loro i protagonisti del progetto "Musical Sense¸" promosso da Salam e Joe Black Production e realizzato in collaborazione con lo Sprar di Martina Franca finalizzato alla produzione e promozione del primo Cd musicale in Italia per non vedenti/ipovedenti che sarà stampato in linguaggio braille. Il Cd sarà poi distribuito in tutti i negozi di musica del territorio Italiano (comprese alcune catene di ipermercati commerciali) e nel resto del mondo tramite la catena Amazon oltre agli store digitali come iTunes, Simfy Africa, Spotify e altri ancora.