Sicilia: Sinistra verso lista unitaria e candidatura Fava

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - Candidato unitario alla carica di governatore in Sicilia e una sola lista per le regionali in Sicilia per le forze della sinistra. Si, Mdp-Art 1 Prc,Verdi, Possibile, comitati e associazioni si ricompattano attorno a un progetto alternativo e in discontinuità con il governo Crocetta per le regionali d'autunno. E' questo almeno quanto emerso nel corso dell'incontro di oggi a Enna dove i partiti alla sinistra del Pd hanno elaborato un documento condiviso. A mancare è solo il nome del candidato, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, lunedì o martedì al massimo, quando torneranno a riunirsi per ufficializzare l'intesa. Proprio ieri il coordinamento regionale dei bersaniani di Mdp ha indicato il nome di Claudio Fava sul quale anche Sinistra italiana dovrebbe convergere: a decidere sarà l'assemblea regionale in programma domenica. E pure l'editore Ottavio Navarra, candidato governatore di Possibile e Prc, è pronto a fare "un passo avanti tutti insieme, perché l'obiettivo è l'unità".