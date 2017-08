(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - E' stato rimesso in libertà il 18enne pirata della strada che era stato denunciato dai suoi stessi genitori dopo aver ucciso in auto un turista a Eraclea ed essere fuggito. Il termine dell'interrogatorio di convalida del fermo, secondo quanto si è appreso, il gip del Tribunale di Venezia Davide Calabria ha ritenuto che non sussistessero i motivi per la custodia cautelare e ha disposto per Alberto Cian, 18 anni, l'obbligo di dimora nell'abitazione della famiglia. Il giovane resta indagato per omicidio stradale, guida in stato di alterazione alcolica e omissione di soccorso. E' probabile che il giudice abbia ritenuto che non vi fossero le condizioni, come il pericolo di fuga o la reiterazione del reato, tali da convalidare la misura del carcere.