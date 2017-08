Minniti a cerimonie nuovi Gruppi Cc, Calabria più sicura

(ANSA) - LAMEZIA TERME (COSENZA), 31 AGO - Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha inaugurato a Lamezia Terme una nuova caserma dei carabinieri con la contestuale elevazione da Compagnia a Gruppo. "Lamezia e la Calabria saranno più sicure" ha detto il Ministro, accompagnato dal comandante generale dell'Arma Tullio Del Sette. Minniti ha sottolineato che la decisione di costituire un Gruppo carabinieri non è nata sulla spinta dell'emergenza, come era successo a Locri dopo l'omicidio del vice presidente del Consiglio regionale Franco Fortugno, ma per "una normale programmazione di forza nella lotta alla criminalità organizzata". Successivamente ha partecipato alla cerimonia per l'elevazione della Compagnia carabinieri di Gioia Tauro a Gruppo. "Una giornata importante - l'ha definita Minniti - perché segna un salto di qualità organizzativo dell'Arma in un territorio difficile come la Piana di Gioia Tauro". (ANSA).