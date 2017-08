(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Gli Stati Uniti costringono alla chiusura il consolato russo di San Francisco, e impongono un ridimensionamento delle strutture diplomatiche di Mosca a Washington e New York. L'annuncio e' in risposta alla decisione della Russia di ridurre il numero degli impiegati delle sedi diplomatiche americane nel Paese, togliendo allo stesso tempo a Washington l'uso di alcuni immobili.