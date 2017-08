Red Bull lancia Fit&Fly, allenarsi con un professionista

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Sapere di potersi allenare al fianco di un atleta professionista può stimolare chi si appresta a tornare in palestra dopo le vacanze. Per questo nasce il progetto 'Fit&Fly - Allenati con le ali migliori', lanciato da Red Bull, che si svilupperà a settembre in alcune palestre del circuito Virgin Active e coinvolgerà atleti del team Red Bull come il campione di kitesurf Airton Cozzolino e l'argento olimpico di spada a Rio 2016, Rossella Fiamingo. Affiancati dai trainer Virgin Active, gli atleti si alleneranno con i soci del club condividendo i segreti della preparazione atletica che consente loro di essere sempre al top nei rispettivi sport, un po' come è successo oggi nella palestra di piazza Cavour a Milano, con i piloti di F1 della Toro Rosso Carlos Sainz e Daniil Kvyat. "Oggi mi sono molto divertito perché adoro fare sport in qualsiasi forma - ha detto Sainz, che domenica sarà in pista al Gp d'Italia a Monza -. La sequenza di esercizi che abbiamo fatto è molto simile a quella che svolgo in allenamento".