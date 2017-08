Anziana violentata: vittima, aggressore 'straniero'

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Sarebbe stato un uomo di origine straniera a violentare la donna di 81 anni ieri mattina alla periferia nord di Milano. E' quanto avrebbe detto la stessa anziana, sentita dagli investigatori. Tuttavia, da quanto si è saputo, l'inchiesta che punta ad arrivare ad individuare l' aggressore è complicata dal fatto che la 81enne, al momento, non sarebbe in grado di effettuare un riconoscimento preciso e non ci sarebbero telecamere utili in zona. Inoltre, sempre da quanto si è appreso nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Squadra mobile e coordinata dai pm Cristiana Roveda e Gianluca Prisco, nella zona dove è avvenuta l'aggressione, vicino al Bosco di Bruzzano, non ci sarebbero telecamere utili. L'uomo non ha portato con sé il telefonino che aveva l'anziana. La violenza sessuale ai danni della donna è stata accertata.