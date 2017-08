(ANSA) - LONDRA, 31 AGO - Una partita di cricket è stata sospesa e lo stadio di Oval, nel sud di Londra, è stato evacuato dopo che qualcuno ha scoccato una freccia di un arco all'interno del campo di gioco. Secondo la Metropolitan Police non ci sono stati feriti e nemmeno arresti mentre gli agenti cercano di ricostruire l'accaduto. Il fatto è avvenuto nel corso del match del campionato inglese di cricket fra la squadre del Surrey e di Middlesex. La polizia ha condotto una "evacuazione controllata" dell'impianto sportivo per mettere in sicurezza gli spettatori.