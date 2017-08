M5s:Di Maio, a Cernobbio per farci conoscere non contaminare

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Domenica mattina sarò a Cernobbio per il Forum Ambrosetti: non è affatto una 'tappa obbligata', come qualcuno ha scritto, semplicemente sono stato invitato, ho valutato se andare o meno e ho accettato. Per un validissimo motivo: un Movimento che si candida a governare il Paese deve farsi conoscere, deve raccontare all'esterno l'idea di Italia che intende realizzare, non può commettere l'errore di rimanere chiuso nel proprio guscio per paura di 'contaminarsi' invece di far circolare e di affermare, con autorevolezza e indipendenza, le proprie idee e i propri valori, anche tra chi non la pensa allo stesso modo". Così Luigi Di Maio sulla sua Fb. "Racconterò a una platea di interlocutori italiani e stranieri cos'è il M5s e con che programma intende cambiare l'Italia. Chi mi ascolterà potrà farsi un'idea più autentica e realistica di ciò che siamo rispetto a quello che leggono sui giornali e credo sarà un'occasione preziosa per il Movimento e per loro".