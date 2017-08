Nozze Cohen-Sutton in Puglia: 'Sì' pronunciato su scogliera

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 31 AGO - Poco prima del tramonto i rampolli newyorkesi Eliot Sutton e Renèe Cohen hanno pronunciato il fatidico 'sì' nel lido Santo Stefano a Monopoli, trasformato per offrire agli sposi un ricevimento principesco da 25 milioni. Party esclusivo per i 415 invitati, esponenti delle famiglie più ricche d'America, con il concerto della regina del pop, Lady Gaga, avvistata sulle coste baresi dopo essere sbarcata da un lussuoso yacht. Sarebbe lei la superstar che tutti aspettavano, mentre sono state smentite le voci dell'arrivo di Madonna, in vacanza fino a poco fa a Borgo Egnazia, il resort superlusso dove alloggiano gli ospiti della coppia di rampolli. E quello di Ivanka, figlia del presidente Trump, amico di famiglia degli immobiliaristi Cohen. Rito ebraico sulla scogliera, trombe araldiche e giochi pirotecnici sono alcuni dei momenti di un ricevimento in cui il bianco e l'argento hanno dominato.