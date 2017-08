Colombia: Farc diventa partito politico e sceglie nome

(ANSA) - BOGOTA', 31 AGO - 'Forza Alternativa Rivoluzionaria di Colombia' oppure 'Nuova Colombia': sono i nomi che potrebbero avere le Farc, il gruppo guerrigliero che dopo aver lasciato le armi è pronto a diventare un partito politico. In un lungo congresso avviato giorni fa, e che si chiuderà domani a Bogotà, l'organizzazione guerrigliera più antica dell'America Latina chiuderà per sempre con mezzo secolo di lotta armata per diventare un partito politico. Il leader della Forze armate rivoluzionarie della Colombia, Rodrigo 'Timonchenko' Londono, ha via twitter sottolineato che il nuovo partito lavorerà per il popolo e sarà del popolo, lotterà contro la corruzione e punterà sull'arte a la cultura quali obiettivi chiave per lo sviluppo del paese. Poi c'è la questione del nome: qualche giorno fa Londono ha dichiarato che la scelta ricadrà su 'Nuova Colombia'. Per Ivan Marquez, un altro leader del gruppo, gli ex guerriglieri si chiameranno invece 'Forza Alternativa Rivoluzionaria di Colombia".