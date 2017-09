(ANSA) - FIRENZE, 1 SET - In Toscana a causa dei forti temporali, nella notte, ci sono stati allagamenti nelle province di Arezzo e Grosseto. Lo segnalano i vigili del fuoco che sono intervenuti. Ad Arezzo numerosi gli interventi anche in città, mentre a Grosseto sono state un centinaio le richieste di soccorso ai vigili del fuoco dalla zona di Follonica dove ci sono scantinati allagati e veicoli bloccati nei sottopassi. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco, in Toscana, hanno effettuato complessivamente 309 interventi di soccorso.(ANSA).