Islam: a Torino in 10mila per la Festa del Sacrificio

(ANSA) - TORINO, 1 SET - "Avere fatto la giornata moschee aperte è stato importante ma non basta aprire le moschee, dobbiamo anche aprire i nostri cuori alla società in cui viviamo, mostrare in modo sincero il nostro cuore e le nostre azioni da veri musulmani". È l'invito che Hamid Zariate, l'imam che ha guidato la preghiera per l'Eid Al Adha, ha rivolto alle circa 10 mila persone riunite questa mattina a Parco Dora per celebrare la Festa del Sacrificio. "A volte - ha detto l'imam - mi dicono 'ma tu non sei come quelli che vediamo nei notiziari' ed è per questo che dobbiamo conoscerci, perché chi mi conosce non ha paura di me". A testimoniare questa volontà di vicinanza reciproca e condivisione, anche la presenza delle istituzioni locali. "Essere qui - ha detto l'assessora regionale Monica Cerutti - testimonia la nostra volontà di proseguire il cammino di dialogo e relazione con le comunità del territorio. Anche conoscere il significato di queste ricorrenze è importante perché la non conoscenza, la superficialità, i messaggi banali che restano in superficie rischiano di far sì che si diffonda un'immagine distorta della religione musulmana". Per l'assessore comunale Marco Giusta, "l'insicurezza che rende irrespirabile l'aria intorno a noi dovrebbe unirci, non dividerci e Torino non vuole essere patria di comunità che non si parlano". Giusta ha poi evidenziato l'importanza del dialogo "che può cambiarci e questo è quello di cui hanno paura i violenti che vogliono un mondo immobile. Tutti invece dobbiamo trovare la forza di mettere in conto il cambiamento e non averne paura e la Città ci sarà sempre a sostenere questo percorso".(ANSA).