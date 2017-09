(ANSA) - WASHINGTON, 1 SET - E' probabile che Abu Bakr al-Baghdadi, il leader dell'Isis, sia ancora vivo. Ne e' convinto il generale statunitense Stephen Townsend, che comanda le forze della coalizione impegnate nella lotta contro Daesh in Iraq e in Siria, riferisce Associated Press. "Credo che sia vivo? Sì", ha detto Townsend. Il generale ha quindi sottolineato che vi sono "alcuni indicatori nei canali di intelligence" che sosterrebbero la tesi secondo cui al Baghdadi sarebbe ancora vivo. Townsend non ha pero' fornito ulteriori dettagli sulla natura delle informazioni di intelligence.