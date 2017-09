(ANSA) - VILLA DI CHIAVENNA (Sondrio), 1 SET - Seri disagi per migliaia di frontalieri che lavorano in alberghi, ristoranti e cantieri edili in Svizzera, a causa di una frana di grosse proporzioni caduta nella notte, causa i forti temporali, e una più piccola stamattina in Val Bondasca, nel territorio di Bregaglia (Svizzera), a pochissimi chilometri dal confine con l'italiana Villa di Chiavenna (Sondrio). La strada che porta al confine è ora interrotta. Il piccolo paese di Bondo (Svizzera) in gran parte è stato evacuato.