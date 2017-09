(ANSA) - NEW DELHI, 1 SET - Continua incessante il lavoro di rimozione delle macerie del palazzo crollato ieri mattina nel quartiere di Bhandi Bazaar a Mumbai, nell'India centrale, con il nuovo bilancio di vittime che è rappresentato da 34 morti e 15 feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. I soccorritori continuano a scavare, ma ormai secondo la Forza di intervento per la risposta ai disastri (Ndrf) indiana sembra che non vi siano più speranze di trovare superstiti (13 persone sono state estratte vive) e neppure cadaveri.