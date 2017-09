Omicidio a Verona, lite per una sigaretta negata

(ANSA) - VERONA, 1 SET - Una sigaretta negata ha scatenato la lite culminata con la coltellata che ha ucciso un cittadino portoghese, ieri sera in un b&b di Verona, nel quartiere di Borgo Roma. Fonti della Questura scaligera hanno precisato che, rispetto a quanto riferito in un primo momento, per ora non si è ancora proceduto formalmente con un arresto o un fermo. In Questura al momento si sta sentendo un 37enne, connazionale della vittima, fortemente sospettato dell'omicidio. Secondo quanto si è appreso è stato sferrato un solo fendente, che ha reciso l'arteria femorale della vittima - che non è ancora stata identificata -, causandone la morte per dissanguamento. Sia l'uomo ucciso che il presunto autore dell'omicidio si trovavano a Verona per lavorare come operai ed erano alloggiati assieme ad altri cittadini portoghesi nel b&b nella zona Sud della città. (ANSA).