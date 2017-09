(ANSA) - MOSCA, 1 SET - "Per la Russia l'idea che i programmi missilistici-nucleari nordcoreani possano essere bloccati dalla sola pressione su Pyongyang è un errore e non ha futuro: i problemi della regione devono essere affrontati attraverso un dialogo che coinvolga tutte le parti senza precondizioni". Così Vladimir Putin in un articolo che sarà pubblicato nei principali media nei paesi membri BRICS in occasione del vertice in Cina. Putin avverte che la situazione in Nord Corea si "è aggravata" ed è sull'orlo di "un conflitto di vasta scala". Così la Tass.