Montagna: maltempo ostacola recupero 2 spagnoli su Cervino

(ANSA) - AOSTA, 1 SET - Il maltempo e, in particolare, una fitta copertura nuvolosa sul Cervino stanno ostacolando l'operazione di recupero in elicottero di due alpinisti spagnoli alla Capanna Carrel (3.830 metri). Due guide del Soccorso alpino valdostano stanno partendo per raggiungerli a piedi e accompagnarli a valle. Il loro compagno di cordata è deceduto, dopo che mercoledì erano rimasti bloccati in fase di discesa a quota 4.400 metri sulla scala Jordan, lungo la via normale italiana alla vetta, forse a causa del danneggiamento della corda. I due sopravissuti sono poi riusciti a raggiungere il bivacco e a contattare via radio i soccorritori. Da mercoledì le avverse condizioni meteo non hanno consentito l'avvicinamento dell'elicottero. (ANSA).