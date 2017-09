(ANSA) - GENOVA, 1 SET - Parte della banchina di ponte Andrea Doria, nel porto di Genova, ha ceduto. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio ed è riportato da 'la Repubblica'. La banchina è utilizzata per l'attracco di traghetti e navi da crociera. Il pontile è stato interdetto per motivi di sicurezza. L'incidente avviene in un momento delicato per il porto che sta registrando flussi record di arrivi e partenze. Le cause del crollo potrebbero essere le correnti provocate dalle eliche delle navi che con il tempo hanno scavato e minato le fondamenta dell'attracco. Anni fa per lo stesso motivo era collassato ponte Assereto, distante solo poche decine di metri da ponte Doria. (ANSA).