Disabile di 15 anni tra rifiuti in abitazione del Napoletano

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Rifiuti ovunque, un odore nauseabondo e resti di cibo a terra, in tutta la casa: queste le condizioni in cui viveva, a Torre del Greco (Napoli), una disabile di 15 anni residente nel Comune di Casoria (Napoli) ma domiciliata con il padre di 56 anni e la madre di 44 nel comune ai piedi del Vesuvio. I servizi sociali del comune e la Polizia di Stato di Torre del Greco si sono recati nell'abitazione, che si trova nel centro storico della città, mercoledì scorso: dopo avere insistito più volte sono riusciti a farsi aprire la porta dal padre della ragazza. La giovane è stata trovata nel letto, tra urina, escrementi e rifiuti di ogni genere, senza alcun indumento addosso. La 15enne è stata prelevata, malgrado le rimostranze dei genitori, e portata dal 118 nell'ospedale della città. Poi, dopo avere accertato il suo stato di salute, è stata trasferita in una casa famiglia. A quanto si è appreso l'abitazione era addirittura sprovvista di un bagno.