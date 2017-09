(ANSA) - ROGGIANO GRAVINA (COSENZA), 1 SET - "Parla finta handicappata", "Dormi, altrimenti ti uccido con il fucile". Sono questi alcuni dei messaggi whatsapp che una ragazzina di 17 anni, con problemi psichici, ha ricevuto sul proprio telefono cellulare da alcuni compagni di scuola. Il fatto è avvenuto a Roggiano Gravina, località in provincia di Cosenza. A scoprire le molestie è stata la sorella della minorenne, che insospettita da un cambiamento di umore, ha controllato il cellulare e trovato i messaggi. Immediata la denuncia ai carabinieri, che dalle indagini sono risaliti a tre ragazzi di 17, 18 e 20 anni, tutti residenti a Roggiano Gravina che sono stati denunciati in concorso tra loro per minacce, molestie e diffamazione. I fatti risalgono ad aprile e maggio 2017, nel corso dell'anno scolastico, e le indagini puntano ora ad accertare se i tre si siano resi protagonisti di altri atti di bullismo nella zona. (ANSA).