Torino: Appendino riapre p.za San Carlo, è sicura

(ANSA) - TORINO, 1 SET - Torino riapre piazza San Carlo a un grande evento pubblico: la sindaca Chiara Appendino ha concesso il luogo, teatro dei disordini in occasione della finale di Champions, per l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven. L'appuntamento (di 'Mito per la città') è il 10 settembre. "La piazza - ha detto Appendino - sarà piacevole e sicura. La decisione di aprirla per un grande evento coniugherà le nuove normative in materia di sicurezza con la possibilità di godere di uno spazio che sarà piacevole. La piazza non sarà e non deve essere militarizzata". La sera del 10 settembre "ci saranno dei varchi molto leggeri - ha aggiunto la sindaca - presidiati anche con l'ausilio delle forze dell'ordine, ma sarà necessario uno sforzo di tutti. Dobbiamo abituarci a vivere gli spazi pubblici in modo diverso". "Le norme che il pubblico dovrà rispettare - ha concluso Appendino -saranno presto pubblicate sul sito della manifestazione musicale".