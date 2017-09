(ANSA) - LONDRA, 1 SET - La Royal Air Force (Raf), l'aviazione militare britannica, è la prima forza armata del Regno Unito ad aprire tutti i propri ruoli alle donne, inclusi quelli in prima linea. Dopo la riforma del governo infatti l'esercito britannico, come hanno fatto molti altri nel mondo, ha eliminato le differenze di genere anche per il combattimento. Da oggi le donne possono fare richiesta di arruolamento nelle truppe di terra della Raf, il cosiddetto Raf Regiment, composto da 2mila militari che proteggono le basi dell'aviazione e che in Afghanistan hanno subito delle perdite.