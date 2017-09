Spese pazze Liguria: Corte conti, prescrizione per ex Udc

(ANSA) - GENOVA, 1 SET - Per i giudici della Corte dei Conti della Liguria, Luigi Patrone e Rosario Monteleone, che rappresentavano l'Udc in Consiglio regionale, non dovranno risarcire i 42 mila euro chiesti dalla procura contabile: la richiesta è prescritta perché tardiva. Il risarcimento rientrava nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette 'spese pazze' dei gruppi consiliari e il periodo considerato riguardava i primi cinque mesi del 2010. Monteleone era presidente dell'assemblea regionale. Per i giudici però, tenendo conto di quanto sostenuto dalle difese dei politici, le notifiche di messa in mora sono avvenute nell'autunno 2015, "ovvero oltre 5 anni dalla data della trasmissione del rendiconto al presidente del Consiglio Regionale (1/7/2010), per questo deve intervenire la prescrizione dell'azione risarcitoria". Dalle indagini erano emerse spese private (abbonamenti al treno, spese telefoniche, rimborsi non intestati a consiglieri, spese senza idonea documentazione, numerosi pranzi e cene) fatte passare come attività politica. Il procuratore regionale, Claudio Mori, sottolineava come "non possano ritenersi rimborsabili con denaro pubblico le spese per ristorazione o altri consumi del membro del gruppo consiliare sostenute in locali di pregio, trattorie, pasticcerie, spese tutte sganciate dalla prova documentale". Per i giudici però, la richiesta risarcitoria è stata tardiva, da qui la prescrizione. (ANSA).