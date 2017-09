Brexit: non ferma turismo Londra, boom nei prossimi anni

(ANSA) - LONDRA, 1 SET - La Brexit non interrompe il grande afflusso di turisti a Londra. Anzi per i prossimi anni sono previsti nuovi record nella capitale britannica secondo i dati diffusi dall'ufficio del sindaco Sadiq Khan e dall'agenzia di promozione della metropoli. Si prevede che più di 40 milioni di persone possano visitare Londra entro il 2025, registrando un incremento del 30% sui 31,2 milioni di visitatori che e' arrivato nel 2016. Crescerà anche la loro spesa annua, arrivando a 22 miliardi di sterline rispetto agli attuali 14,9 miliardi. Dall'Italia arriveranno 1,5 milioni di turisti in più ogni anno nello stesso periodo, con un incremento del 21% su quanti hanno affollato la città nel 2016. E' previsto anche un aumento del 23% nei consumi dei visitatori italiani che passerebbero dai 610 milioni di euro del 2016 a 749 milioni entro il 2025. I dati sono stati presentati dal sindaco Khan che ha anche lanciato la sua 'visione' per il futuro della città promettendo nuovi investimenti nel settore turistico e tecnologico