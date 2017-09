Sgomberi: Raggi al Viminale per incontro con Minniti

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Incontro al Viminale tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Marco Minniti. Sul tappeto i temi dei migranti, accoglienza ed emergenza abitativa. A poche centinaia di metri, in piazza dell'Esquilino, è in corso un sit-in dei movimenti per il diritto alla casa.