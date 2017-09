Carabinieri inseguono auto in Brianza, ferito il guidatore

(ANSA) - MONZA, 1 SET - Un uomo è stato ferito dai carabinieri durante un inseguimento in auto avvenuto stamani per le vie di Macherio, in Brianza. Secondo le prime informazioni, i militari su due auto stavano inseguendo una vettura in fuga che poi è finita contro un altro veicolo parcheggiato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Gerardo in gravi condizioni. Non è chiaro al momento se nella macchina in fuga ci fosse anche un'altra persona e se i carabinieri siano stati gli unici a sparare e se abbiano sparato durante o al termine dell' inseguimento.