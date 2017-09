Sicilia: Micciché, centrodestra unito è operazione siciliana

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Il risultato è importantissimo, è difficile mettere oggi insieme il centrodestra in Italia, ma ci siamo riusciti in Sicilia. Ringrazio Musumeci, Armao e Lagalla per la loro intelligenza. Hanno capito che tutti hanno fatto un passo avanti, a fianco e di lato per far fare un passo avanti alla Sicilia. Ho chiesto a Berlusconi io stesso di evitare che il comunicato del raggiunto accordo fosse dato dai partiti nazionali. Volevamo essere noi qui in Sicilia a dire qual è stato il risultato della scelta fatta: ai siciliani diciamo questa è un'operazione siciliana". Così il commissario regionale di Fi Gianfranco Micciché. "Stiamo proponendo una coalizione forte e una giunta di altissimo livello. Al cospetto del nostro avversario principale, Cancelleri, ci presentiamo con una squadra di professionisti. La grande intelligenza di Nello Musumeci ci ha portati qui, adesso Nello portaci alla vittoria ma poi tutti insieme portiamo la Sicilia fuori dal pantano in cui si trova", ha aggiunto Micciché.