Sicilia: Cancelleri, M5S unica forza che può riempire piazze

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Alla fine ce l'abbiamo fatta: abbiamo vinto la scommessa. Siamo riusciti a dimostrare che nulla è impossibile. L'unico limite a quanto in alto possiamo andare è quanto crediamo di poter salire. Ma non ce l'avrei mai fatta da solo. Grazie quindi a Luigi e ad Ale (dima e dibba) che mi hanno aiutato a trasformare un'idea in un'impresa. Grazie a tutti quelli che sono venuti ad ascoltarci". Lo scrive, in un post sul blog di Beppe grillo il candidato M5S alla presidenza della Sicilia Giancarlo Cancelleri. "Cancelleri guarda che avere piazze piene non ti assicura la vittoria": è vero, infatti non l'ho mai pensato. Noi volevamo solo raccontarvi quello che abbiamo fatto in questi anni e quello che faremmo al governo di questa regione. E voi ci avete dato la possibilità di farlo. Per noi questa è già una vittoria", conclude.