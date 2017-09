Sgomberi: Minniti-Raggi, incontro costruttivo

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Si è svolto "in un clima pienamente costruttivo" l'incontro oggi al Viminale tra il ministro dell' Interno, Marco Minniti, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. I due, informa una nota congiunta, "hanno convenuto sull' importanza di una collaborazione interistituzionale, come quella già in corso con la Regione, per affrontare il tema dell' emergenza abitativa,delle politiche migratorie e dell' accoglienza, stabilendo delle priorità nel rispetto dei principi di legalità e di umanità". Minniti ha anche illustrato "le linee guida in via di definizione da parte del ministero, fondate su due pilastri, uno nazionale e uno territoriale a partire dalle Città Metropolitane per affrontare il problema degli sgomberi e il tema delle fragilità sociali". La sindaca Raggi ha poi fatto sapere di aver chiesto di poter disporre delle caserme, "quelle che hanno gli alloggi di servizio e che quindi potrebbero essere riadattate per abbassare le liste di attesa".