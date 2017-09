Atac: Cda,ok concordato preventivo per salvare azienda

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Il Cda di Atac ha individuato nella procedura di concordato preventivo in continuità la migliore soluzione alla crisi della società deliberando l'immediata comunicazione all'azionista e convocazione dell'assemblea dei soci per le decisioni di competenza". E' quanto comunica l'azienda. Il concordato preventivo, un accordo con i creditori sotto l'egida del tribunale, è la linea che si andava già delineando per salvare l'azienda capitolina.