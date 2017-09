Attacco fallito a Windsor: il navigatore lo aveva portato al pub

Un dettaglio per certi versi ironico è emerso nel processo a Mohiussunnath Choudhury, 26enne di Luton, che invocando Allah ha tentato un assalto con una spada da samurai a Buckingham Palace il 25 agosto. Il sospetto terrorista, un autista del servizio Uber, era inizialmente diretto al castello di Windsor come è emerso dal suo navigatore satellitare. Ma per errore è stato invece portato a un pub chiamato Windsor Castle, sempre a Windsor, e non di fronte al castello della famiglia reale. Da lì ha scelto di cambiare obiettivo andando invece verso la residenza della regina nel cuore della capitale.