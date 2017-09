Columbus Day: decapitato busto bronzo Colombo in parco N.Y.

(ANSA) - ROMA, 1 SET - L'ultima "vittima" della guerra contro le statue e i simboli confederati esplosa in Usa dopo gli scontri con i suprematisti bianchi a Charlottesville è un busto in bronzo di Cristoforo Colombo decapitato in un parco a Yonkers, a nord di New York. E' di ieri la notizia dell'ultimo attacco all'esploratore italiano che nel 1492 scoprì l'America: a Los Angeles il consiglio comunale ha cancellato con 14 voti a favore e solo uno contrario il 'Columbus day' (festa che cade il secondo lunedì di ottobre) dal suo calendario, sostituendolo con una giornata per commemorare "le popolazioni indigene, aborigene e native vittime del genocidio - affermano gli attivisti che hanno sostenuto l'iniziativa - commesso dal navigatore italiano".