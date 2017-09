(ANSA) - NEW DELHI, 1 SET - Una montagna di spazzatura di una discarica alla periferia est di New Delhi è improvvisamente crollata oggi su alcuni veicoli, automobili e moto, che passavano in una via adiacente facendoli precipitare nel vicino canale Kondli. Il bilancio, riferisce la tv Times Now, è di due morti. L'emittente ha riferito che l'incidente è avvenuto a Ghazipur, nello Stato di Uttar Pradesh alle porte della capitale. Altre quattro sono state riportate ancora vive in superficie. I primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, sono stati prestati dai presenti che non hanno esitato a gettarsi nelle acque del canale, nonostante siano molto contaminate.