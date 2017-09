Montagna: recuperati 2 spagnoli bloccati sul Cervino

(ANSA) - AOSTA, 01 SET - Sono stati portati a valle i due alpinisti spagnoli bloccati da mercoledì sul Cervino. Gli uomini del Soccorso alpino valdostano e i finanzieri del Sagf li hanno raggiunti in tarda mattinata alla Capanna Carrel (3.830 metri) - dove i due erano riusciti a trovare riparo giovedì - accompagnandoli a una quota più bassa. A circa 3.000 metri, al 'sasso dello zucchero', sono stati raggiunti dall'elicottero che li ha portati Cervinia, dove sono a disposizione dei finanzieri. Durante un contatto radio, giovedì, hanno riferito che il loro compagno di scalata è morto, ma ancora non e' stato posibile recuperarne il corpo. L'allarme era scattato mercoledì, quando erano bloccati a 4.400 metri di quota sulla scala Jordan, probabilmente per un problema a una corda. I soccorsi sono stati ostacolati dal maltempo. (ANSA).