Unioni civili:coppia gay insultata dopo rito a Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 1 SET - Finale di cerimonia movimentato per la prima unione civile di una coppia gay ad Ascoli Piceno, celebrata questa mattina a Palazzo dei Capitani da un funzionario comunale del servizio anagrafe. Al termine del rito, svoltosi in un clima di assoluta tranquillità, i due sposi si sono intrattenuti in un bar di piazza del Popolo insieme agli invitati. E' qui che sarebbero stati derisi e insultati, in particolare da un uomo di una cinquantina d'anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza di una donna che ha riferito dell'accaduto indicando anche l'identità dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato. Essendo il reato di ingiuria depenalizzato, contro di lui la coppia potrà procedere eventualmente solo in sede civile chiedendo un risarcimento danni.