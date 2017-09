(ANSA) - MOSCA, 1 SET - "Esproprio illecito". Così l'assistente presidenziale Yuri Ushakov ha definito la chiusura del consolato russo a San Francisco deciso dagli Usa. "Gli americani hanno confiscato cinque nostre proprietà e una presa in affitto: in tutto sei strutture, cinque delle quali con immunità diplomatica: si tratta di un esproprio illecito e penseremo a come rispondere", ha detto citato dalla Tass.