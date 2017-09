Migranti: bando prefettura Treviso per posti per accoglienza

(ANSA) - TREVISO, 1 SET - La Prefettura di Treviso ha pubblicato oggi un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a rendere disponibili strutture volte all'accoglienza di richiedenti asilo per quei comuni ad oggi ancora non attivi sotto il profilo dell'ospitalità o nei quali i migranti siano inferiori alla quota teorica assegnata dal piano nazionale. Il periodo da coprire è quello compreso fra il rimo ottobre e il 31 dicembre prossimi. Il termine ultimo è fissato per il 18 settembre. Il sindaco di Miane (Treviso), Angela Comellere, ha intanto già fatto conoscere la sua posizione di totale chiusura rispetto a tale possibilità, motivandola con l'assenza di spazi idonei e con il fatto che le poche risorse disponibili sono destinate a "decine di casi sociali che hanno purtroppo come protagonisti alcuni milanesi che vivono in povertà. Non voglio innescare una guerra tra poveri, ma sono convinta che la prima emergenza restino i miei cittadini".