Procura Bolzano chiede rinvio giudizio mons. Benvenuti

(ANSA) - BOLZANO, 1 SET - La procura di Bolzano ha chiesto il rinvio a giudizio per monsignor Patrizio Benvenuti, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e violazione fiscale. L'alto prelato, 65 anni, di origini argentine, era stato arrestato nel febbraio 2016 per una serie di presunte truffe in campo finanziario. Sarebbero circa 300 le vittime, tra cui numerosi altoatesini, per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Il pm Igor Secco, titolare dell'inchiesta, ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Etienne Benetrix, Fabio Pompei e Pandolfo Pandolfi, tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. A far partire l'inchiesta, nel 2014, fu un'ex suora dell'ordine della Santa Croce di Merano, ex collaboratrice del prelato.