Incidenti lavoro: giù da gru, operaio morto e altro grave

(ANSA) - LUCCA, 1 SET - Nel pomeriggio in piazza San Michele a Lucca, nel centro storico, mentre due operai erano su una gru sono precipitati dal cestello a terra da un'altezza di oltre dieci metri. Uno di loro è deceduto, mentre il collega è rimasto ferito in modo grave. Stavano posizionando dei lumini in vista della processione di Santa Croce in programma il 13 settembre. Sul posto insieme ai soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri per capire le cause dell'incidente, al quale hanno assistito diversi passanti compreso turisti. L'area è stata transennata per favorire le operazioni dei soccorritori e degli inquirenti.