Maltempo in Veneto, pioggia e grandine a Padova

(ANSA) - PADOVA, 1 SET - Un violento temporale, con grandine e forti raffiche di vento, ha investito nel pomeriggio Padova e molte zone limitrofe provocando la caduta di rami di alberi e allagamenti. La grandine, con chicchi grossi come acini d'uva, ha costretto tante persone a cercare rapidamente riparo sotto i portici e nei negozi del centro. La violenza del nubifragio ha creato in breve allagamenti anche in alcune aree del centro storico, come in piazza delle Erbe. Il fortunale si è esaurito in poco più di una mezzora e l'effetto immediato è stato quello di un forte abbassamento della temperatura, attorno ai dieci gradi. Il maltempo sta interessando in queste ore gran parte del Veneto. Un forte temporale si è abbattuto anche nel veneziano. Al momento non sono segnalati particolari disagi.