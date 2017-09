(ANSA) - NEW YORK, 1 SET - Donald Trump era ossessionato da Lady D e tentò anche di corteggiarla. A 20 anni dalla scomparsa della principessa l'Huffington Post torna su quella che sarebbe stata una vera e propria passione del tycoon, anche dopo la morte della donna. In un'intervista su 'Howard Stern Show' nel 2000 il magnate rivelò che la principessa del Galles era nella sua top ten delle donne più belle. E sempre ad Howard Stern, poco prima della tragica morte di Diana nel 1997, Trump disse che sarebbe andato a letto con lei senza pensarci due volte. Dopo la separazione dal principe Carlo Trump - sostiene l'Huffington Post - cercò in tutti i modi di corteggiarla e per diverso tempo inondò il suo appartamento di fiori al punto che Diana cominciò a pensare a lui "come ad uno stalker". I due si incontrarono diverse volte. "Era una donna di una bellezza straordinaria, da top model - disse il tycoon - aveva l'altezza, la bellezza e la pelle.... tutto. Era anche matta - proseguì - ma queste sono cose di poca importanza".