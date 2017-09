Incidenti lavoro: giù da gru, muore anche secondo operaio

(ANSA) - LUCCA, 1 SET - E' morto anche il secondo operaio precipitato da una gru nel centro storico di Lucca. Si chiamava Antonio Pellegrini, 61 anni. Sul colpo era invece morto Eugenio Viviani, di 54. Il sessantunenne è deceduto all'ospedale San Luca poco dopo il suo arrivo, per le ferite riportate in seguito alla caduta dal cestello della gru sulla quale insieme al collega stava lavorando. Il fatto è accaduto in via Vittorio Veneto, a due passi da una piazza San Michele affollata di turisti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due operai, a bordo di un'autoscala di una ditta, stavano posizionando i portalumini per la processione di Santa Croce ai piani alti di palazzo Pretorio. Per cause ancora in corso di accertamento la parte superiore del pistone idraulico del mezzo ha ceduto di schianto ed il cestello è precipitato a terra da un'altezza di circa 10 metri. Nessun passante è rimasto coinvolto nell'incidente. Sono state proprio alcune persone che si trovavano sul posto a fornire la prima assistenza ai due.