Siria: media, strappata all'Isis città vecchia a Raqqa

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Le forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti annunciano di aver conquistato la città vecchia di Raqqa, portando i militari "a un passo dall'ultima linea difensiva dell'Isis" nella città, la cosiddetta 'capitale del Califfato in Siria'. "Siamo a un passo dal centro, dove si annida il maggior numero di milizie", ha detto il portavoce Talal Sello, citato da Al Arabiya. Secondo fonti locali, si combatte ancora nel quartiere di al Mansur, nella parte nord-occidentale della città vecchia di Raqqa. L'Onu afferma che nella città assediata da giugno rimangono dai 18 ai 25mila civili intrappolati in condizioni umanitarie "disperate", senza accesso ad acqua potabile, a viveri e a cure mediche. Gran parte delle strutture mediche e dei forni per il pane sono stati distrutti dai raid della Coalizione anti-Isis e dall'artiglieria delle forze curde. La pressione militare dei curdi è esercitata da est, ovest e sud, mentre i miliziani dell'Isis sono asserragliati nei quartieri nord-occidentali della città.