Prostituzione: Firenze, presto ordinanza Comune per clienti

(ANSA) - FIRENZE, 1 SET - Comune di Firenze in dirittura di arrivo per l'emanazione di un'ordinanza anti-prostituzione che, in particolare, mirerà a colpire i clienti con sanzioni specifiche quando le forze dell'ordine li dovessero sorprendere a intrattenersi con prostitute. Al documento, in preparazione da alcuni mesi, hanno lavorato lo stesso sindaco Dario Nardella col nuovo comandante della polizia municipale Alessandro Casale e l'assessore Federico Gianassi. Sono previste sanzioni amministrative: le multe potranno diventare molto onerose in caso di violazioni ripetute da parte della stessa persona. A Firenze sarebbe la prima volta che nel contrasto alla prostituzione verrebbe punito il cliente in modo mirato. L'ordinanza già nel corso di settembre potrebbe entrare in vigore in tutto il territorio comunale.